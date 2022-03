Call of Duty: Modern Warfare Remastered potrebbe arrivare su Nintendo Switch

Call of Duty: Modern Warfare Remastered potrebbe arrivare anche su Nintendo Switch, stando a quanto riferito da un leaker: si tratterebbe del primo episodio della serie in assoluto ad approdare sulla console ibrida giapponese.

Pubblicato nel 2006 su PS4, Call of Duty: Modern Warfare Remastered è poi uscito anche su PC e Xbox One. Una versione Switch avrebbe modo di puntare all'ampia base d'utenza della piattaforma Nintendo, ma la cosa non si ridurrebbe a questo.

Secondo il leaker, Activision starebbe infatti cercando un modo per continuare a generare incassi con la serie Call of Duty anche nel momento in cui la cadenza dei nuovi episodi, come si vocifera, non sarà più annuale.

Proprio per questo l'azienda starebbe pensando di realizzare nuove remaster e riempire in questo modo il vuoto fra le uscite dei prossimi capitoli.