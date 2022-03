Tra Skyrim e Oblivion, l'ambiziosa mod Skyblivion si mostra in altri 15 minuti di video

Continuano i lavori su Skyblivion, l'ambiziosa mod da parte del gruppo di appassionati TESRenewal che si mostra in un altro video con 15 minuti di gameplay, mostrando gli effetti dell'applicazione dell'engine di Skyrim a The Elder Scrolls 4: Oblivion.

Skyblivion è in sviluppo dal lontano 2012 e ha continuato ad aggiornarsi negli anni, diventando sempre più complessa e tecnicamente avanzata, come dimostra il video pubblicato in questi giorni. TESRenewal ha pubblicato questo nuovo filmato per dimostrare i progressi fatti finora con il gioco.

Nel nuovo video vediamo altri scorci della Cyrodiil rifatta con la grafica di The Elder Scrolls V: Skyrim, ma applicata al mondo di gioco di Oblivion, con un effetto davvero molto interessante. L'idea degli sviluppatori/modder, in questo caso, è cercare di ricostruire il mondo di gioco di Oblivion nella maniera più fedele possibile all'originale, per quanto riguarda lo spirito.

L'obiettivo è ricreare lo stesso senso di meraviglia che scaturiva dall'originale, ma cercando una mediazione tecnologica con un engine grafico più moderno. Il risultato è davvero molto interessante, anche se ovviamente a questo punto anche Skyrim comincia ad essere un banco di lavoro piuttosto datato. Avevamo già visto Skyblivion tempo fa con un altro video, cosa che ci consente di apprezzare meglio i progressi fatti finora.