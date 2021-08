The Elder Scrolls IV: Oblivion: impressionante aggiornamento per la mod Skyblivion

Il gruppo di modder TESRenewal, capitanato da Rebelzize, ha pubblicato un nuovo video aggiornamento sul Skyblivion, ambiziosa mod per The Elder Scrolls IV: Oblivion che mira a ricreare e migliorare il quarto capitolo della serie di Bethesda, utilizzando il motore di The Elder Scrolls V: Skyrim. Come potete vedere nel filmato sottostante, che dura circa venti minuti, i risultati finora sono davvero impressionanti:

L'ambizione dei modder non è solo quella di migliorare Oblivion dal punto di vista visivo, ma anche di aggiungere nuovi contenuti, come dei dungeon diversificati a seconda della regione della mappa di gioco in cui ci si trova.

Il progetto è partito nell'ormai remoto 2012 e molto è stato fatto fino a questo momento. Molto però c'è ancora da fare, come confermato dagli sviluppatori stessi. Per questo Skyblivion non ha ancora una data d'uscita fissata, anche se si spera che potremo giocarci quanto prima. Naturalmente sarà rilasciato in forma completamente gratuita, come avviene per praticamente tuti i progetti simili.