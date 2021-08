Evangelion 3.0 + 1.01 Thrice Upon a Time disponibile su Prime Video, live speciale oggi su Twitch

Evangelion 3.0 + 1.01 Thrice Upon a Time, il film finale della nuova serie di lungometraggi Rebuild of Evangelion, è disponibile da oggi, 13 agosto 2021, su Amazon Prime Video e per l'occasione annunciamo anche una live speciale su Twitch dedicata all'evento.

Sul canale Twitch PrimeVideoIt, oggi alle ore 16:00, si terrà dunque un livestream speciale condotto da Dario Moccia e con diversi ospiti speciali, tra i quali nerdmovieproduction, Cavernadiplatone, Mangaka e kurolilly, per presentare il film finale e la nuova serie di anime oltre a discuterne insieme in diretta.

Evangelion 3.0 + 1.01 Thrice Upon a Time è disponibile da oggi su Amazon Prime Video in esclusiva, insieme anche agli altri tre lungometraggi animati precedenti che compongono la nuova tetralogia di Evangelion, ovvero Evangelion 1.11 You Are (Not) Alone, Evangelion 2.22 You Can (Not) Advance e Evangelion 3.33 You Can (Not) Redo. Potete conoscere meglio la serie leggendo il nostro speciale Neon Genesis Evangelion Rebuild su Prime Video: perché vederla e in quale ordine.

Evangelion 3.0 + 1.01 Thrice Upon a Time conclude dunque questa revisione generale di Evangelion, che riscrive parzialmente ed espande la celebre saga che ha segnato gli anni 90 in ambito anime e non solo. Il film anime - record di incassi tra i film del chief director Hideaki Anno nonché il più visto nei cinema giapponesi nel 2021 - è diretto da Kazuya Tsurumaki, Katsuichi Nakayama e Mahiro Maeda, nonché del leggendario creatore, sceneggiatore e regista Hideaki Anno.

La saga di successo è un fenomeno della cultura pop anime giapponese basata sulla storia di Evangelion, un'arma umanoide artificiale e multifunzionale, e degli Angeli, una forma di vita sconosciuta che prende forma dopo che la Terra è stata distrutta da un evento catastrofico. Nel film recitano tutti i doppiatori originali tra cui Megumi Ogata, Megumi Hayashibara, Yûko Miyamura e viene utilizzata la più recente tecnologia grafica per mostrare le personalità e le relazioni dei suoi personaggi unici mentre combattono per la sopravvivenza. Il film sarà doppiato in 10 lingue tra cui italiano, inglese, francese, tedesco, portoghese e spagnolo e offrirà l'opzione dei sottotitoli in 28 lingue.

Dalla prima messa in onda della serie TV nel 1995, la saga di Evangelion ha avuto un impatto significativo sulla cultura pop giapponese dando dignità al genere anime a livello mondiale. La leggendaria saga anime è poi rinata come la nuova serie di film Evangelion: New Theatrical Edition nel 2007 e questo quarto e ultimo film uscito nei cinema in Giappone a marzo scorso ha continuato a battere record, sia tra i film di Hideaki Anno, sia come film più visto nelle sale in Giappone nel 2021. EVANGELION:3.0+1.01 THRICE UPON A TIME su Amazon Prime Video sarà l'ultima versione del film che include scene riviste e attualmente in distribuzione nei cinema in Giappone.