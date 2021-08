Genshin Impact – Yoimiya: guida al banner, le abilità e le build migliori

Yoimiya è finalmente disponibile grazie al nuovo banner Tapestry of Golden Flames di Genshin Impact. Ottenere un personaggio cinque stelle richiede molta fortuna e un grande investimento di Intertwined Fates, quindi prima di sprecare risorse magari volete saperne di più sullo stile di combattimento e i set più efficienti per il personaggio. Yoimiya, la "regina del festival estivo", è specializzata nell'uso dell'arco e nell'elemento Pyro. Il suo stile di combattimento ruota intorno all'uso di frecce infuocate e abilità speciali basate sui fuochi d'artificio, peculiarità che tra l'altro la contraddistingue dal resto del cast dell'action GDR di miYoHo. In questa guida di Genshin Impact vi spiegheremo tutto quello che c'è da sapere sul banner Tapestry of Gold Flames, le abilità e le build migliori per Yoimiya.

Il banner Tapestry of Gold Flames: come ottenere Yoimiya Yoimiya, la regina del festival estivo di Genshin Impact L'unico modo per ottenere Yoimiya è grazie al banner Tapestry of Golden Flames, che sarà disponibile su Genshin Impact fino a martedì 31 agosto. Trattandosi di un banner evento, per esprimere i "desideri" dovrete utilizzare gli Intertwined Fates, ottenibili sopratutto acquistandoli con le vostre sudate Primogems. Yoimiya non è l'unico personaggio disponibile con il banner. In totale ci sono 6 personaggi rarità 5 stelle e 16 personaggi rarità 4 stelle, tra cui l'altra new entry di Tapestry of Golden Flames, la ninja Sayu. Fortunatamente le probabilità di ottenere Yoimiya, Diona e Xinyan saranno maggiori per tutta la durata dell'evento. Se puntate ad ottenere Yoimiya è bene conoscere le meccaniche gacha di Genshin Impact. La prima volta che otterrete un personaggio 5 stelle dal banner, c'è il 50% di probabilità che questo sia proprio Yoimiya. In caso contrario, le chance saliranno al 100% con la successiva ricompensa 5 stelle. Le probabilità di ottenere un oggetto della massima rarità sono solo dello 0,6% per ogni "desiderio", ma fortunatamente Genshin Impact ha una meccanica ideata per non rendere troppo tedioso l'ottenimento dei personaggi, denominata "pity". Nello specifico, se entro 89 tentativi non riceverete un oggetto cinque stelle, il novantesimo avrà una probabilità del 100% di essere una ricompensa della massima rarità. Questo contatore nascosto ovviamente si resetta dopo aver ottenuto un personaggio o un'arma a cinque stelle. In pratica: se siete sfortunati e non riuscirete ad aggiudicarvi nemmeno un personaggio 5 stelle con i desideri, con il novantesimo tentativo avrete una probabilità del 50% di ottenere Yoimiya. Nel peggiore dei casi quindi otterrete al 100% il personaggio con non più di 180 tentativi. Certo sono tantissimi, ma questo è il più catastrofico degli scenari.

Abilità di combattimento, passive e costellazioni Yoimiya è un'ottima combattente sia dalla media che dalla lunga distanza Come detto in precedenza ottenere il personaggio protagonista di un banner non è facilissimo, quindi magari volete farvi un'idea delle abilità di Yoimiya prima di spendere grandi quantitativi di Interwined Fates. Yoimiya è armata di arco e sfrutta l'elemento Pyro. Le sue abilità sono basate sui fuochi d'artificio con cui mette a ferro e fuoco le linee nemiche. Il suo stile di combattimento punta sia infliggere danni ingenti che a creare situazioni vantaggiose in co-op o per quando si cambia personaggio. Ecco una panoramica dei talenti di combattimento di Yoimiya: Firework Flare-Up : l'attacco standard di Yoimiya. Scocca fino a cinque frecce consecutivamente senza mirare. Tenendo premuto il tasto dedicato o quello della mira si passa all'attacco caricato. Mentre mirate inoltre si attiveranno diversi effetti a seconda di quanto aspetterete prima di scoccare. Con la carica di livello 1 il colpo riceve proprietà elementali e infliggerà danni Pyro al malcapitato di turno. Raggiunta la carica di livello 2 Yoimiya genera fino a tre dardi infuocati aggiuntivi che colpiranno anche i nemici vicini al vostro obiettivo. Infine, l'attacco dall'alto infligge danni ad area all'impatto.

: l'attacco standard di Yoimiya. Scocca fino a cinque frecce consecutivamente senza mirare. Tenendo premuto il tasto dedicato o quello della mira si passa all'attacco caricato. Mentre mirate inoltre si attiveranno diversi effetti a seconda di quanto aspetterete prima di scoccare. Con la carica di livello 1 il colpo riceve proprietà elementali e infliggerà danni Pyro al malcapitato di turno. Raggiunta la carica di livello 2 Yoimiya genera fino a tre dardi infuocati aggiuntivi che colpiranno anche i nemici vicini al vostro obiettivo. Infine, l'attacco dall'alto infligge danni ad area all'impatto. Elemental Skill - Niwabi Fire-Dance : all'attivazione di quest'abilità, Yoimiya si circonda di polvere pirica per diversi secondi. Mentre l'effetto è attivo tutti gli attacchi standard diventano colpi infuocati che infliggono danni maggiorati e di elemento Pyro. Di contro, la carica di livello 2 dell'attacco caricato non genera più dardi aggiuntivi. In pratica il modo migliore per sfruttare questa skill è sferrare serie di velocissimi attacchi standard.

: all'attivazione di quest'abilità, Yoimiya si circonda di polvere pirica per diversi secondi. Mentre l'effetto è attivo tutti gli attacchi standard diventano colpi infuocati che infliggono danni maggiorati e di elemento Pyro. Di contro, la carica di livello 2 dell'attacco caricato non genera più dardi aggiuntivi. In pratica il modo migliore per sfruttare questa skill è sferrare serie di velocissimi attacchi standard. Elemental Burst - Ryuukin Saxifrage: con la sua mossa speciale Yoimiya scaglia un gigantesco fuoco artificiale contro gli avversari, infliggendo ingenti danni ad area di elemento Pyro. Non solo, uno dei malcapitati viene marchiato con l'"Aurous Blaze". Qualsiasi attacco eseguito da un altro membro del party su un nemico con questo status alterato innesca un esplosione, infliggendo danni ad area di elemento Pyro. L'Aurous Blaze passerà a un altro nemico se quello originariamente marchiato viene sconfitto prima che l'effetto svanisca. Tra un'esplosione e l'altra devono passare almeno due secondi. Le abilità di Yoimiya la rendono una grande DPS, ma se necessario anche un ottimo Supporto Ecco invece i bonus elargiti dai talenti passivi di Yoimiya: Tricks of the Trouble-Maker : mentre l'effetto di Niwabi Fire-Dance è attivo, gli attacchi normali otterrengono un bonus ai danni Pyro del 2% per ogni colpo messo al segno. Questo effetto dura 3 secondi e può essere accumulato per un massimo di dieci volte. Per farla molto semplice, una volta attivata l'abilità più attacchi porterete a segno più questi faranno male. Una passiva semplice, ma molto efficace.

: mentre l'effetto di Niwabi Fire-Dance è attivo, gli attacchi normali otterrengono un bonus ai danni Pyro del 2% per ogni colpo messo al segno. Questo effetto dura 3 secondi e può essere accumulato per un massimo di dieci volte. Per farla molto semplice, una volta attivata l'abilità più attacchi porterete a segno più questi faranno male. Una passiva semplice, ma molto efficace. Summer Night's Dawn : all'attivazione di Ryuukin Saxifrage, i membri del party (esclusa Yoimiya) ricevono un incremento del 10% alla statistica dell'attacco per 15 secondi. A questo si somma un extra dell'1% a seconda di quanti bonus di Tricks of the Trouble-Maker avete accumulato, per un massimo del 20%. Per sfruttare al meglio questa passiva vi consigliamo di utilizzare l'abilità elementale di Yoimiya prima dell'Elemental Burst, massimizzando così i danni.

: all'attivazione di Ryuukin Saxifrage, i membri del party (esclusa Yoimiya) ricevono un incremento del 10% alla statistica dell'attacco per 15 secondi. A questo si somma un extra dell'1% a seconda di quanti bonus di Tricks of the Trouble-Maker avete accumulato, per un massimo del 20%. Per sfruttare al meglio questa passiva vi consigliamo di utilizzare l'abilità elementale di Yoimiya prima dell'Elemental Burst, massimizzando così i danni. Blazing Match: quando Yoimiya crea decorazioni, ornamenti e oggetti d'arredamento una parte dei materiali necessari non verrà utilizzata. Infine di seguito abbiamo elencato i bonus delle Costellazioni: Agate Ryukin : l'effetto di Aurous Blaze viene prolungato di 4 secondi. Quando un nemico viene sconfitto a causa di esso l'attacco di Yoimiya viene incrementato del 20% per 20 secondi

: l'effetto di Aurous Blaze viene prolungato di 4 secondi. Quando un nemico viene sconfitto a causa di esso l'attacco di Yoimiya viene incrementato del 20% per 20 secondi A Procession of Bonfires : quando Yoimiya infligge un colpo critico con danni Pyro ottiene un bonus del 25% ai danni elementali.

: quando Yoimiya infligge un colpo critico con danni Pyro ottiene un bonus del 25% ai danni elementali. Trickster's Flare : incrementa di 3 il livello di Niwabi Fire-Dance, il livello massimo dell'upgrade è 15.

: incrementa di 3 il livello di Niwabi Fire-Dance, il livello massimo dell'upgrade è 15. Pyrotechnic Professional : quando Aurous Blaze causa un esplosione il tempo di ricarica di Niwabi Fire-Dance si riduce di 1,2 secondi.

: quando Aurous Blaze causa un esplosione il tempo di ricarica di Niwabi Fire-Dance si riduce di 1,2 secondi. A Summer Festival's Eve : incrementa il livello di Ryukin Saxifrage di 3, il livello massimo dell'upgrade è 15.

: incrementa il livello di Ryukin Saxifrage di 3, il livello massimo dell'upgrade è 15. Naganohara Meteor Swarm: quando l'effetto di Niwabi Fire-Dance è attivo gli attacchi standard di Yomiya hanno il 40% di probabilità di creare una freccia infuocata extra che infligge la metà del danno.