Genshin Impact: il nuovo trailer mostra le abilità di Sayu

miHoYo ha pubblicato un nuovo trailer di Genshin Impact che presenta le abilità da combattimento di Sayu, il nuovo personaggio giocabile in arrivo la prossima settimana.

Sayu sarà disponibile con il banner Tapestry of Golden Flames, che prenderà il via martedì 10 agosto. Date le meccaniche da gacha di Genshin Impact, per ottenere questo personaggio dovrete per forza di cose affidarvi al fattore fortuna (o mettere mano al portafogli). Tuttavia trattandosi di un personaggio 4 stelle sarà molto più semplice da ottenere rispetto a Yoimiya.

Piccola di statura ma letale in battaglia, Sayu è una ninja di classe Anemo. Come potete notare dal filmato, utilizza uno stile di combattimento davvero particolare che alterna poderose mazzate a rapide cariche nello stato Fufu Windwheel. La mossa Elemental Burst invece evoca una bambola di Daruma che attacca senza sosta gli avversari.

Il debutto di Saya avverrà in concomitanza con quello di Yoimiya, il nuovo personaggio cinque stelle che di recente è stato protagonista di un altro trailer di Genshin Impact.

Sapevate che un giocatore è riuscito a raggiungere l'arcipelago di Inazuma sfruttando un glitch e dopo ben sette ore di tentativi?