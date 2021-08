Genshin Impact: giocatore arriva ad Inazuma grazie a un glitch e sette ore di tentativi

L'update 2.00 di Genshin Impact ha aggiunto una nuova vasta area di gioco, Inazuma. L'area è accessibile solo dopo aver raggiunto un livello elevato, ma un giocatore è riuscito ad aggirare questo limite grazie a un glitch e ben sette ore di tentativi.

Sin dal debutto dell'arcipelago di Inazuma, alcuni giocatori hanno unito le loro forze per raggiungere la nuova area senza soddisfare il requisito di aver raggiunto l'Adventure Rank di livello 30.

L'idea era quella di raggiungere la destinazione via mare, aggirando il problema legato alla resistenza dei personaggi con una pensata davvero niente male: utilizzare dei personaggi con poteri di classe Cryo per creare un lunghissimo ponte di ghiaccio e arrivare così a destinazione dopo circa venti minuti di viaggio. Geniale, ma a quanto pare gli sviluppatori di Genshin Impact avevano già previsto una soluzione simile. Quando infatti i furbetti si avvicinano troppo ad Inazuma una serie di fulmini li manda K.O. vanificando così i loro sforzi nella maggior parte dei casi.

Genshin Impact

Tuttavia quando ormai ogni speranza sembrava vana, un giocatore, dezeadmf, è riuscito a trovare una soluzione astuta per aggirare le contromisure di miYoHO: sfruttare un glitch legato alla connessione internet. In pratica, attivando e disattivando la connessione a intervalli regolari il giocatore è riuscito a evitare il "castigo divino" e raggiungere sano e salvo Inazuma.

"Usate il ponte di ghiaccio fino a quando non arriveranno i fulmini, dopodiché mettete in pausa il gioco dal menu di Paimon e disconnettetevi da Internet", spiega dezeadmf in un post. "Riprendete il gioco e nuotate per 10 - 20 secondi (a seconda del vostro device), dopodiché mettete in pausa di nuovo e riattivate la connessione a Internet per 3 - 5 secondi, poi disattivatela di nuovo. E così via.".

Un procedimento piuttosto complicato, tanto che sono state necessarie ben 7 ore di tentativi per portare a termine l'impresa. Ne è valsa la pena? Ai posteri l'ardua sentenza.