Skate 4 è in fase di test: presentazione in arrivo?

Skate 4 sta continuando il suo percorso di sviluppo presso Full Circle e sembra che si trovi a buon punto, in base ad alcune indiscrezioni, con il gioco che si troverebbe in fase di testing interno e sarebbe pronto per una presentazione ufficiale.

Dopo tanta attesa da parte di molti appassionati, il nuovo Skate è stato annunciato all'EA Play Live 2020, ma al di là di questo non si è praticamente più visto in questi due anni. Sappiamo che lo sviluppo è stato affidato a Full Circle, un nuovo team fondato da EA appositamente per portare avanti questo progetto, anche se probabilmente poi si dedicherà anche ad altro.

Tuttavia, non abbiamo ancora effettivamente visto Skate 4, o semplicemente "Skate", come sembra chiamarsi il quarto capitolo della serie, visto che i video rilasciati finora sono soprattutto diari di sviluppo che non contengono frammenti di gameplay vero e proprio.

Considerando che il gioco si trova attualmente in fase di QA, ovvero di testing per assicurare la qualità del prodotto, possiamo pensare che sia abbastanza pronto per essere almeno mostrato al pubblico.

L'informazione, come riferito da Exputer, arriva dall'API di Origin su PC, che contiene riferimenti al playtest di Skate 4 nel codice, cosa che ha consentito di effettuare questa ricostruzione. Tutto questo farebbe pensare a una possibile presentazione in arrivo, cosa che potrebbe ricadere in un evento specifico o qualcosa del genere, considerando peraltro che l'EA Play 2022 è stato cancellato da Electronic Arts, perdendo dunque una possibile occasione.