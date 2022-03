Colossal Cave Adventure, storica avventura testuale, tornerà in VR dai fondatori di Sierra

Colossal Cave Adventure, nota anche come Adventure o Advent, è una delle più famose avventure testuali, dal notevole valore storico essendo stata una delle prime a raggiungere un successo globale, pertanto è interessante sapere che verrà trasportata in VR con una nuova versione chiamata Colossal Cave 3D, in sviluppo da parte dei fondatori di Sierra.

Ken e Roberta Williams sono i responsabili del progetto: per chi non li conoscesse, si tratta della coppia che fondò Sierra negli anni 80 e diede origine a tante delle più celebri avventure grafiche della compagnia come King's Quest, Mystery Quest e i più recenti Phantasmagoria e altri, oltre ovviamente ad aver pubblicato tutte le altre celebri avventure grafiche Sierra.

Sono in pensione da circa 25 anni, ma evidentemente non hanno perso la passione per i videogiochi.

Da tempo stanno lavorando a questa rielaborazione totale di Colossal Cave Adventure, che punta a trasportare un'avventura testuale che era rappresenta da semplice scritte in bianco e nero nel contesto della realtà virtuale.

Per avere una qualche idea di cosa stia bollendo in pentola, potete vedere il trailer pubblicato qui sopra in questa pagina, che si riferisce proprio al nuovo Colossal Cave 3D in sviluppo, anche se non risulta proprio particolarmente esplicito nemmeno questo sul funzionamento del titolo.

Secondo quanto riferito da Ken e Roberta Williams, l'idea di Colossal Cave 3D è nata dalla volontà iniziale di scrivere un libro sulla storia di Sierra, che ha rievocato tanti ricordi e alla fine ha portato la coppia a tornare a sviluppare.