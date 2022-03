Fallout: New Vegas riprende da Elden Ring il sistema di messaggi tra utenti, con una mod

Nonostante sia uscito svariati anni fa, Fallout: New Vegas gode ancora di un certo supporto da parte di modder, che recentemente hanno creato una rielaborazione davvero interessante con la mod che inserisce il sistema di messaggi in stile Elden Ring nel gioco Bethesda.

Questi messaggi, nel gioco FromSoftware vengono piazzati in vari luoghi della mappa e possono fornire indicazioni e consigli su come affrontare alcuni punti della mappa o come comportarsi in varie situazioni.

Fallout: New Vegas, uno screenshot della mod con i messaggi in stile Elden Ring

La stessa cosa dovrebbe dunque succedere anche in Fallout: New Vegas con la mod chiamata "Building Bridges", ovvero un vero e proprio sistema di multiplayer asincrono che consente, ai giocatori, di inviare e ricevere messaggi solitamente legati in maniera stretta agli eventi di gioco, in modo da dare consigli ai giocatori su come avanzare e avvertirli di eventuali difficoltà.

È precisamente il principio sui cui è fondato il sistema di messaggistica di Elden Ring ma applicato all'open world del celebre gioco Bethesda sviluppato da Obsidian. Potete trovare la mod in questione a questo indirizzo, per inserire qualcosa di nuovo al grande classico che può comunque essere piacevole tornare a giocare.