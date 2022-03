Microsoft Flight Simulator: World Update 8 disponibile con Spagna e Portogallo, in video

Microsoft Flight Simulator si aggiorna ed espande ancora con il rilascio del World Update 8, un interessante aggiornamento che aggiunge i territori di Spagna, Portogallo e dintorni in maniera più precisa e definita rispetto a prima, come vediamo in questo trailer di presentazione.

La penisola iberica è protagonista di questo nuovo aggiornamento per Microsoft Flight Simulator, che si concentra su una realizzazione più precisa e accurata di diverse ambientazioni naturali e città tra Spagna, Portogallo, Andorra e Gibilterra. Possiamo dunque andare dai Pirenei al centro di Barcellona con la consueta precisione nella rappresentazione 3D che abbiamo visto per molti altri luoghi nel mondo, all'interno dell'incredibile riproduzione di Microsoft Flight Simulator.

All'interno del World Update 8 troviamo 99 punti d'interesse custom, quattro "Bush Trips", ovvero i percorsi di scoperta approntati appositamente per vedere elementi della mappa, quattro nuovi voli di scoperta e cinque nuove sfide di atterraggio.

Il World Update 8, così come tutti gli altri aggiornamenti di questo tipo precedenti per Microsoft Flight Simulator, è completamente gratuito e il download dovrebbe avvenire automaticamente in background o all'avvio del gioco.

Nei giorni scorsi, Microsoft Flight Simulator è stato messo a disposizione anche su Xbox Cloud Gaming, mentre ricordiamo che il precedente World Update 7 era incentrato sull'Australia.