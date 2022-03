Naruto: il cosplay di Tsunade da Jannet è generoso

Naruto e il suo variopinto cast tornano protagonisti in questo cosplay di Tsunade da parte di Jannet, che ci propone il personaggio reinterpretato alla perfezione, con il consueto scollo generoso.

La Principessa delle Lumache di Konoha si presenta qui in ottima forma, grazie anche alla figura sempre notevole di Jannetincosplay, che riesce a riprodurne bene alcune caratteristiche fisiche peculiari, come risulta ben visibile da questo cosplay.

Oltre ad essere particolarmente affascinante, come dimostra la foto in questione, Tsunade è anche una grande combattente: si tratta di uno dei Tre Ninja Leggendari del Villaggio della Foglia, nota come la più grande Kunoichi e il maggior ninja medico della storia.

Le varie perdite subite l'hanno resa particolarmente cauta, inducendola ad abbandonare anche per diversi anni il Villaggio della Foglia e la sua vita di ninja, ma persuasa da Naruto a tornare a Konoha, accetterà qui l'incarico di diventare Quinto Hokage.

Jannet qui indugia soprattutto sull'aspetto affascinante del quinto Hokage ovviamente, puntando tutto sulle sue caratteristiche fisiche prorompenti e riuscendo a riproporla in maniera molto convincente.