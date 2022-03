My Dress-Up Darling: il cosplay di Marin di Shirogane_sama è impeccabile

My Dress-Up Darling si conferma il nuovo fenomeno di massa tra le cosplayer, come dimostra anche questo nuovo cosplay di Marin da parte di Shirogane_sama, veramente impeccabile nel riproporre la protagonista nel suo abito casual più standard.

D'altra parte, My Dress-Up Darling propone una strana situazione quasi paradossale, per quanto riguarda i cosplay: è la serie stessa, infatti, a parlare di cosplay, in quanto la protagonista Marin è una ragazza appassionata di questo hobby, che riesce finalmente a coronare il suo sogno.

I cosplay di My Dress-Up Darling possiamo dunque considerarli una sorta di meta-cosplay, dunque, oppure un meme con Xzibit. In ogni caso, l'interpretazione di Shirogane_sama è, come spesso succede con la modella russa in questione, veramente ottima, grazie alla scelta degli abiti particolarmente accurata, alla capigliatura e all'aspetto sempre decisamente piacevole della ragazza.

Marin, protagonista di My Dress-Up Darling, è una ragazza che diventa un'esperita di cosplay facendo la conoscenza di Wakana Gojo, un sarto di grande talento che la aiuterà a realizzare abiti di ogni foggia. Qui la vediamo in versione standard, anche se con una colorazione sfumata dei capelli.