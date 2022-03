Moon Knight: trailer "Proteggere" mostra nuove scene della serie TV Disney Marvel

Marvel Entertainment ha condiviso un nuovo trailer, chiamato "Proteggere", di Moon Knight, la ventura serie TV di Disney +. Potete vedere il filmato qui sopra.

Questo trailer è un ampliamento del precedente e ci permette così di comprendere al meglio cosa succede in alcune scene di Moon Knight che avevamo potuto vedere solo in modo frammentato. In questo filmato viene ampliata la doppia natura del nostro protagonista, che è Steven Grant ma anche Marc Spector. Il personaggio è, però, anche e soprattutto Moon Knight, un guerriero che ha il compito di difendere i più deboli.

La descrizione ufficiale di Moon Knight recita: "Marc Spector, ex agente della CIA, riceve una seconda possibilità di vivere dalle mani del dio egizio Khonshu, che canalizza il potere della luna per renderlo il suo avatar sulla Terra."

Moon Knight sarà pubblicato su Disney + a partire dal 30 marzo 2022. La serie TV Marvel sarà composta da sei episodi. Potete vedere il trailer "Scelta" a questo indirizzo. Se volete vedere però una sequenza diversa, dai toni più horror, potete guardare quest'altro trailer.