PS5: problemi con il DualSense segnalati dagli utenti dopo l'aggiornamento del 23 marzo 2022

Sony PlayStation ha aggiornato PS5 quest'oggi, 23 marzo 2022. Oltre all'update per la console, è stato condiviso anche un nuovo aggiornamento per il controller di PlayStation 5: il DualSense. Alcuni utenti, però, stanno segnalando problemi con il DualSense dopo l'istallazione dell'update.

Le segnalazioni vengono fatte direttamente all'account Ask PlayStation UK, su Twitter. Alcuni utenti hanno scritto che, dopo l'update, è impossibile collegare il DualSense con PS5. Indipendente dal metodo di collegamento, che sia tramite USB o wireless, il controller riesce al massimo a connettersi qualche secondo e poi smette di funzionare.

Secondo quanto indicato da alcuni utenti, anche eseguendo le operazioni suggerite dal supporto ufficiale PlayStation, è impossibile far funzionare il controller. Un utente afferma di aver risolto il problema, ma non spiega in che modo è stato in grado di risolvere la cosa purtroppo. Il numero di segnalazioni dei problemi del DualSense di PS5 non è enorme (sono molte di più le segnalazioni dei problemi di riconoscimento del PS Plus), ma in ogni caso sembra che l'update odierno abbia creato vari problemi.

Se il problema dovesse rivelarsi più ampio del previsto, probabilmente Sony pubblicherebbe un nuovo update per il DualSense di PS5. In attesa di novità, vi ricordiamo che potete trovare i dettagli dell'aggiornamento di PlayStation 5 qui.