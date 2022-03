PS5 e PS4, PlayStation Plus non funziona più dopo l'aggiornamento?

PS5 e PS4 hanno ricevuto oggi un nuovo aggiornamento di sistema che però sembra stia dando alcuni problemi, in particolare con il PlayStation Plus: stando alle segnalazioni di diversi utenti sui social, l'abbonamento non viene riconosciuto dalle console.

Come abbiamo riportato poco fa, parlando in generale dei problemi con il PSN dopo l'update di oggi, qualcosa non dev'essere andato per il verso giusto con l'installazione dell'ultimo firmware, da qui gli inconvenienti che molti giocatori stanno sperimentando nel tentativo di accedere ai servizi online.

Nello specifico, all'atto di provare un qualsiasi gioco in multiplayer compare su PlayStation 5 e PlayStation 4 l'avviso che "è necessario PlayStation Plus per accedere a questa funzionalità", anche laddove si disponga di un abbonamento attivo.

Immaginiamo che Sony sia al corrente della cosa e stia lavorando per risolvere l'inconveniente, magari tramite un ulteriore aggiornamento lato server che ripristini le funzionalità di PlayStation Plus per gli abbonati, oppure attraverso un hotfix da rilasciare rapidamente.

A proposito dell'aggiornamento di oggi, fra le altre cose è stato confermato l'arrivo della VRR nei prossimi mesi su PS5, anche con un'opzione per forzare tale feature con i giochi che non la supportano.