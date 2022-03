GTA 5: tutti i trucchi per PS5, Xbox Series X|S, PC PS4 e Xbox One

In questo articolo troverete tutti i trucchi di GTA 5 per PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC, PS3 e Xbox 360, dalla vita infinita e armi a volontà a quelli per far apparire in un istante un bolide da corsa o un carrarmato.

I trucchi sono una vecchia tradizione nella storia della serie e ovviamente Grand Theft Auto V non fa eccezione. Fortunatamente le riedizioni per PS5, Xbox Series X e S del kolossal di Rockstar Games permettono di utilizzare tutti cheat presenti anche nelle precedenti versioni.

Come al solito c'è una grande varietà di trucchi disponibili. Potrete ad esempio rendere invincibili Trevor, Michael e Franklin e armarli di tutto punto, così come alzare o azzerare il livello ricercato. Non mancano poi trucchi legati a un buon numero di veicoli che potrete far apparire all'istante davanti a voi, quelli per modificare il meteo o alterare le dinamiche di gioco, ad esempio azzerando la gravità.

Attivare i trucchi di GTA 5 su console PlayStation e Xbox è facilissimo: basta infatti premere nel corretto ordine le sequenze di tasti che abbiamo riportato di seguito, oppure premere la freccetta direzionale su per aprire il menu del telefono e digitare i numeri di telefono corretti per attivare i trucchi. Su PC invece basta digitare le password che abbiamo riportato di seguito nella console di gioco, attivabile premendo il tasto "\" della vostra tastiera.

Tenete presente che attivando i trucchi in GTA 5 vi precluderete la possibilità di ottenere i Trofei/obiettivi del gioco. Inoltre, come probabilmente già saprete, i cheat non funzionano nel multiplayer di GTA Online.