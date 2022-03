Elden Ring non funziona su PS5 e PS4 dopo la patch? Server in manutenzione prolungata

Elden Ring ha attraversato un breve periodo di manutenzione in corrispondenza del rilascio della nuova patch, ma FromSoftware ha riferito che i lavori sono conclusi e il gioco è tornato online, ma qualche problema sembra persistere su PS5 e PS4 portando al mantenimento dello stato offline.

Come riferito in precedenza da FromSoftware, il rilascio della nuova patch 1.03.2 di Elden Ring, che tra le altre cose sistema bug e un glitch particolarmente problematico, ha richiesto una manutenzione dei server che ha comportato la necessità di mantenere offline il gioco.

Questa manutenzione è iniziata alle ore 9:00 di questa mattina e dovrebbe essersi risolta poco dopo, ma gli sviluppatori hanno comunicato di aver dovuto prolungare la lavorazione per un po' di tempo aggiuntivo su PlayStation e PC.



Secondo quanto riferito da IGN USA, i server Steam sono tornati online ma sembrano persistere i problemi su PS5 e PS4, forse legati agli inconvenienti tecnici che sta attraversando in questo momento il PlayStation Network, in seguito al recente aggiornamento di sistema per PS5 e PS4 di questa mattina.

Per questo motivo, alcuni utenti stanno segnalando ancora l'impossibilità di effettuare il login ad Elden Ring, almeno per quanto riguarda le funzionalità online. In ogni caso, la questione dovrebbe risolversi a breve e non è chiaro se colpisca attualmente anche l'area europea e italiana.