PlayStation Network down? Segnalati problemi al PSN dopo l'update di oggi, 23 marzo

Il PlayStation Network potrebbe essere offline in queste ore, o quantomeno si stanno moltiplicando le segnalazioni di problemi al servizio online PSN di PS5 e PS4 in seguito all'aggiornamento di sistema sulle console, distribuito proprio oggi, 23 marzo 2022.

La pagina ufficiale che mostra lo stato del PlayStation Network non segnala problemi in questo momento, dunque è possibile che i server europei non siano affetti dall'inconveniente, ma numerose testate internazionali riportano l'impossibilità di accedere alla piattaforma online, per quanto riguarda i giochi multiplayer ma anche per poter effettuare l'accesso a titoli che richiedono credenziali online come i giochi PS Plus.



Numerose segnalazioni riportano di errori come "Non posso conettermi a PlayStation Network" e "Connessione mancata a PlayStation Network", in particolare per quanto riguarda utenti e siti americani, dunque è possibile che il problema sia localizzato in tale area. Sembra peraltro che sia avvenuto a breve distanza dal rilascio dell'aggiornamento di sistema per PS4 e PS5 uscito oggi, che potrebbe essere la causa di questa variazione.



Restiamo dunque in attesa di ulteriori sviluppi sulla questione, anche se per il momento sembra che la cosa non riguardi la nostra zona.