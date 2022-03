Facebook, Instagram e YouTube down? Problemi segnalati dagli utenti

Facebook, Instagram e YouTube risultano down per diversi utenti, che hanno segnalato problemi di accesso a queste piattaforme nella giornata di oggi, 23 marzo 2022. La questione viene confermata dal sito Downdetector.

Come accaduto ieri per il PSN su PS5 e PS4, è possibile che gli inconvenienti registrati nelle ultime ore dipendano da specifiche configurazioni e siano dunque legati ad alcuni operatori, sebbene non ci siano ancora certezze al riguardo.

Molti utenti hanno dichiarato di non riuscire ad accedere a una o più di queste piattaforme, o di riscontrare un'eccessiva lentezza nella navigazione, o di vedersi precluse determinate funzionalità, come quelle relative alla gestione dei video su YouTube.

Facebook su iOS

Altri invece non si sono apparentemente accorti di nulla e continuano a utilizzare senza problemi Facebook, Instagram e YouTube, da qui la concreta ipotesi che i malfunzionamenti siano limitati a specifici operatori.

Sembrano invece dipendere dall'aggiornamento di sistema di oggi le criticità relative al funzionamento del PlayStation Plus su PS5 e PS4, di cui abbiamo parlato nelle ultime ore.