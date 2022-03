PlayStation Network non funziona, servizio PSN down su PS5 e PS4?

Il PlayStation Network non funziona: si registrano nell'ultima ora numerose segnalazioni che parlano di servizio PSN down su PS5 e PS4, ma non è ancora chiaro cosa stia succedendo.

A breve distanza dai problemi che hanno colpito i server di Gran Turismo 7 dopo 30 ore di manutenzione, arriva dunque una nuova tegola per la piattaforma digitale Sony, che risulta al momento inaccessibile.

Downdetector riporta attualmente centinaia di segnalazioni da parte degli utenti, con un picco avvenuto circa un'ora fa ma una situazione che sembrerebbe essere ancora critica. Si tratta di un inconveniente legato a determinati provider internet?

Sbirciando i social network pare che la questione non riguardi unicamente l'Italia, ma non ci sono ancora certezze né tantomeno commenti ufficiali da parte di Sony, che tuttavia immaginiamo sia perfettamente al corrente della cosa e stia lavorando per risolvere in tempi brevi.