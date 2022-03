Hogwarts Legacy: l'upgrade gratis per PS5 o Xbox Series X|S non sembra previsto

Restano molti misteri riguardanti Hogwarts Legacy, anche per quanto concerne la distribuzione e la possibilità dell'upgrade alle versioni PS5 e Xbox Series X|S, visto che Warner Bros. non ha ancora menzionato alcun percorso specifico, né gratis né a pagamento.

Come abbiamo visto anche con l'apertura dei preorder, Hogwarts Legacy su PS5 e Xbox Series X|S si piazza attualmente ad un prezzo intermedio tra quello standard della generazione precedente e il nuovo prezzo imposto con l'arrivo della next gen in particolare sui giochi PS5, maggiorato di 10 euro. I primi prezzi segnalati per il gioco sull'universo di Harry Potter si piazzano precisamente a metà: sui 75 euro circa, anche se si tratta ancora di possibili placeholder in attesa di una definizione più precisa.

Tuttavia sembra non ci sia alcuna possibilità di effettuare l'upgrade dalla versione PS4 alla PS5, né gratis né a pagamento, anche se è possibile che la possibilità venga annunciata più avanti, visto che mancano ancora diversi mesi all'uscita.

Ancora più misteriosa è la situazione su Xbox: le confezioni ufficiali, che di solito riportano il consueto caos di simboli e nomi di piattaforme, in questo caso hanno scritto sopra soltanto "Xbox One", dunque non si capisce precisamente come sia organizzato il gioco sul fronte delle console Microsoft.

Non viene fatta alcuna menzione allo Smart Delivery, dunque è possibile che questo non sia supportato, costringendo dunque a comprare la versione specifica per Xbox Series X|S per avere la versione appositamente sviluppata per le piattaforme next gen, ma attendiamo eventuali informazioni da parte di Warner Bros.

