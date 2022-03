PlayStation, Hermen Hulst parla dell'acquisizione di Haven Studios

PlayStation ha annunciato ieri l'acquisizione di Haven Studios, il team fondato da Jade Raymond insieme ad alcuni colleghi, e Hermen Hulst ha parlato ai microfoni di GamesIndustry dei motivi dietro tale operazione.

"Avremmo potuto continuare ad averli come partner di sviluppo esterno, è vero", ha detto Hulst nella stessa intervista in cui ha definito i live service entusiasmanti per Sony. "Tuttavia ciò che Haven ha creato è così interessante per noi che c'era questo forte desiderio di approfondire tale relazione. Siamo rimasti impressionati da quello che il team sta facendo."

"Per noi diventerà più facile investire nello studio e nei suoi giochi in questa maniera. Si tratta di una testimonianza del fatto che siamo rimasti davvero colpiti dai progressi che Haven Studios ha compiuto finora."

"Stanno superando di parecchio le aspettative in termini anche di tempistiche, il che accade davvero di rado nel mondo dello sviluppo dei giochi. Dunque abbiamo pensato di impegnarci in maniera più convinta e fare le cose per bene."

"Vogliamo che il team sia fieramente autonomo dal punto di vista creativo, so per esperienza che questo tipo di approccio produce i risultati migliori. Desideriamo che la cultura dello studio, basata su relazioni positive fra le persone, venga portata avanti."

"Siamo qui per fornire il nostro supporto e abbiamo creato una solida organizzazione per farlo. Questa acquisizione non dovrebbe togliere nulla a Haven Studios, piuttosto il contrario: li libereremo dalle distrazioni così che possano ottimizzare la propria indipendenza creativa."