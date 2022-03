PlayStation continuerà con i giochi single player, ma i live service la entusiasmano

PlayStation continuerà a creare straordinari giochi single player in futuro, ma i live service rappresentano un'opportunità entusiasmante per l'azienda, stando alle parole di Hermen Hulst, presidente dei PlayStation Studios.

Alla luce dell'acquisizione di Haven Studios, Hulst ha concesso un'intervista a GamesIndustry per parlare di questa operazione ma soprattutto delle prospettive future di Sony per quanto concerne i giochi in arrivo su PS5 e PS4.

"Ovviamente continueremo a creare i giochi single player a base narrativa come Ghost of Tsushima, The Last of Us e Horizon Forbidden West, ma come avete capito abbiamo investito nei live service perché si tratta per noi di un'opportunità davvero entusiasmante: consente di creare mondi più ampi e connessioni sociali significative fra i giocatori."

"Abbiamo diversi progetti attualmente in fase di sviluppo o di studio, dunque stiamo organizzando le nostre risorse internamente. Proprio per questo è fantastico dare il benvenuto in famiglia a un gruppo di persone che hanno tanta esperienza con i live service."

"È una cosa davvero entusiasmante per i nostri servizi centrali e per i gruppi tecnologici, che potranno lavorare con talenti come quelli che fanno parte di Haven. E ciò rientra nella strategia di diversificare le tipologie di giochi che offriamo agli utenti."