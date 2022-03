Dying Light, upgrade next-gen per Xbox Series X|S ora disponibile

Dying Light ha ricevuto l'upgrade next-gen anche per Xbox Series X|S: l'aggiornamento, disponibile da alcune ore, introduce nuove modalità grafiche che sfruttano l'hardware della nuova console Microsoft.

A pochi giorni dal rilascio dell'upgrade PS5 di Dying Light, gli utenti Xbox Series X potranno dunque fruire dell'esperienza a 4K e 30 fps con la modalità qualità, puntare ai 1080p e 60 fps in modalità prestazioni oppure alla via di mezzo rappresentata dai 1440p con target a 60 fps.

Su Xbox Series S e Xbox One X sarà invece possibile optare per due modalità, una a 60 fps e 1080p per privilegiare le prestazioni e l'altra a 30 fps e 1440p per ottenere un livello di definizione superiore.

Novità di valore e assolutamente non scontate, se consideriamo che ormai da diverse settimane Techland è impegnata con il supporto del nuovo capitolo della serie, Dying Light 2 (recensione).