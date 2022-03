PS5 Pro arriverà nel 2024 con vari miglioramenti tecnici, dice un insider

PS5 Pro arriverà nel 2024 secondo RedGamingTech, e porterà con sé vari miglioramenti tecnici rispetto al modello base della console Sony, sempre secondo il presunto insider tecnologico e il suo canale YouTube.

Difficile prendere per vere le informazioni in questione, che sembrano essere semplici speculazioni, considerando anche che RedGamingTech non si è dimostrato sempre affidabile in passato. Lo youtuber si è detto sicuro che Sony stia lavorando a una PS5 Pro e che questa sia prevista arrivare nel 2024, con altre fonti che andrebbero a corroborare l'ipotesi parlando di un lancio nel tardo 2024, con vari miglioramenti annessi.

La nuova PS5 Pro sarebbe in grado di migliorare alcune performance di PS5 standard, in particolare per quanto riguarda la gestione di PSVR e il ray tracing, con quest'ultimo che otterrebbe un incremento di 2,5 volte le performance attuali di PS5. Per quanto riguarda la realtà virtuale, il nuovo modello sarebbe studiato ovviamente per lavorare in maniera ottimale con PSVR 2, il nuovo visore annunciato da Sony.

Il nuovo modello di console dovrebbe basarsi sul nuovo processo produttivo TSMC da 5nm, utilizzato anche da AMD per i processori Zen 4 e progettato per un notevole incremento di performance computazionali, mentre altre fonti citate da PSU parlano invece del passaggio ai 4nm per PS5 Pro.

Sebbene manchi in effetti ancora parecchio tempo alla fine del 2024, pensare all'effettivo lancio di una revisione mid-gen adesso sembra ancora decisamente prematuro. PS5 standard è già molto difficile da trovare sul mercato e la produzione stenta a causa dell'ormai nota crisi dei materiali e della produzione, dunque risulta strano pensare che tra un paio di anni si passi già alla nuova revisione di mezza generazione, ma in ogni caso resta un'ipotesi affascinante. D'altra parte, non è la prima volta che si parla del caso, con i primi rumor su specifiche tecniche e periodo d'uscita di PS5 Pro già emersi nei giorni scorsi.