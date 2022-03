Hogwarts Legacy: preordine Amazon per PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X|S disponibile, i prezzi

È disponibile il preordine Amazon di Hogwarts Legacy, in versione PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X|S. Vediamo tutti i dettagli. Per quanto riguarda i prezzi, le versioni PS4 e Xbox One di Hogwarts Legacy costano 69.90€, mentre quelle PS5 e Xbox Series X|S costano 74.90€. Al momento non sappiamo quali sono le differenze tecniche tra le due generazioni di console, ma possiamo aspettarci risoluzione, frame rate e tempi di caricamento migliori, oltre che una maggiore densità di dettagli, su PS5 e Xbox Series X|S.

Ricordiamo che la prenotazione è a Prezzo minimo garantito: prenotando adesso a costo zero vi assicurate di pagare il prezzo più basso apparso entro il momento della spedizione, così da assicurarvi un'offerta senza dover seguire l'andamento del prezzo nel corso dei mesi. In caso, sarà possibile annullare il preorder di Hogwarts Legacy prima del pagamento.

Amazon segnala che Hogwarts Legacy sarà disponibile a partire dal 31 dicembre 2022. Si tratta di una data segnaposto: attualmente sappiamo solo che sarà pubblicato alla fine dell'anno. Ricordiamo anche che sarà pubblicata la versione Nintendo Switch, ma al momento su Amazon Italia non è disponibile il preordine.

In Hogwarts Legacy potremo viene nei panni di uno studente di magia della scuola di Harry Potter. Ambientata nel 19° secondolo, questa avventura ci porterà però anche fuori da Hogwarts e ci permetterà di esplorare il mondo attorno alla scuola.

