Hogwarts Legacy sarà pubblicato anche su Nintendo Switch, è ufficiale

Hogwarts Legacy, nuova avventura ambientata nel mondo di Harry Potter, sarà disponibile a fine anno anche su Nintendo Switch. Questo è quanto è stato riportato dal sito ufficiale del gioco.

Fino a ieri, le informazioni ufficiali parlavano unicamente delle versioni PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X|S. Ora, però, sul sito ufficiale è possibile leggere nella sezione FAQ la seguente frase, che vi proponiamo in traduzione: "Hogwarts Legacy sarà disponibile su PlayStation 5, PlayStation 4, PlayStation 4 Pro, Xbox Series X|S, console Xbox One, Nintendo Switch e PC".

L'informazione è stata anche confermata da un comunicato ufficiale inviatoci dagli sviluppatori. Inoltre, Amazon ha svelato la cover di Hogwarts Legacy in versione Nintendo Switch. Potete vedere l'immagine qui sotto.

Cover Nintendo Switch di Hogwarts Legacy

Sarà per certo interessante vedere in che modo Nintendo Switch riprodurrà Hogwarts Legacy, che sembra proporre un mondo di gioco ampio e dettagliato.

Per il momento abbiamo visto solo la versione PS5 di Hogwarts Legacy, tramite un gameplay da 14 minuti.

Inoltre, abbiamo la possibilità di vedere 35 bellissimi artwork, delle immagini che svelano il mondo di gioco di Hogwarts Legacy.

In chiusura, vi segnaliamo anche la risposta degli sviluppatori alla domanda "Hogwarts Legacy avrà microtransazioni"?