Hogwarts Legacy avrà microtransazioni? Gli sviluppatori spiegano la situazione

Allo State of Play, Warner Bros. e Sony hanno presentato, ai fan di Harry Potter, Hogwarts Legacy. L'evento ha riposto a molte domande, ma per certo non a una in particolare: Hogwarts Legacy avrà microtransazioni? Gli sviluppatori hanno subito spiegato la situazione.

Tramite Chandler Wood, community manager di Avalanche, il team ha spiegato che Hogwarts Legacy non avrà microtransazioni. Ovviamente questo non esclude che in futuro arrivino nuovi contenuti tramite DLC o espansioni di varie dimensioni e costi.

Il dubbio è nato anche dal fatto che, durante la presentazione, è stato mostrato che sarà possibile creare pozioni da usare durante le nostre avventura in Hogwarts Legacy. Una volta inseriti gli ingredienti, però, sarà necessario attendere un po' di tempo reale. Il pubblico ha quindi temuto che quello fosse un modo per inserire delle microtransazioni, ovvero che pagando sarebbe stato possibile ridurre o annullare completamente i tempi di creazione delle pozioni. Non è però così.

Hogwarts Legacy

Hogwarts Legacy è un gioco di ruolo d'azione a mondo aperto, con una profonda componente narrativa. Non si tratta di un gioco che si presta facilmente alle microtransazioni e, soprattutto, si rivolge a un pubblico che non le apprezza: non ci sorprende troppo, quindi, che non siano state inserite.

Parlando invece di quel che c'è nel gioco, piuttosto di quel che non c'è, dovete assolutamente vedere le 35 immagini artwork che svelano il mondo di gioco di Hogwarts Legacy.