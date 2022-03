Gran Turismo 7 non funziona: server offline da quasi un giorno, l'update 1.07 è il colpevole

Gran Turismo 7, più recente esclusiva PlayStation, è praticamente inutilizzabile da quasi un giorno. Dopo l'arrivo dell'update 1.07, infatti, il server del gioco sono stati messi offline per risolvere un problema introdotto proprio con l'ultimo aggiornamento. Da allora, nulla è cambiato e Gran Turismo 7 non funziona.

Ricordiamo che la maggior parte delle modalità di Gran Turismo 7, anche se single player, richiedono l'accesso ai server per poter essere usate. Il motivo è la necessità di assicurarsi che i giocatori non barino. La conseguenza, però, è che in caso di problemi tecnici la maggior parte del gioco è inutilizzabile.

Il più recente aggiornamento risale a 18 ore fa circa (rispetto al momento della scrittura di questa notizia). L'account ufficiale del gioco aveva indicato che il periodo di manutenzione di Gran Turismo 7 - iniziato un'ora prima - era stato esteso. Da quel momento, nulla è stato detto. Sono quindi almeno 19 ore che il videogame è perlopiù bloccato. Il tutto accade in un momento non felice per Gran Turismo 7. L'update 1.07, oltre a causare problemi tecnici, ha causato anche vari fastidi ai giocatori, diminuendo la quantità di ricompense ottenute da alcune gare, rendendo così più difficile acquistare le auto più costose. Per molti fan, questo è solo un modo per spingere verso le microtransazioni. Come risposta, il pubblico ha bombardato Gran Turismo 7 di recensioni negative su Metacritic.

Per ora, non ci resta altro da fare se non attendere novità ufficiali sulla risoluzione dei problemi tecnici di Gran Turismo 7.