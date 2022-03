Bundle per l'Ucraina concluso, raccolta una grande somma per beneficenza

Il Bundle per l'Ucraina, o Bundle for Ukraine, su itch.io si è infine chiuso, raccogliendo una grande somma, che andrà tutta devoluta in beneficenza. Si parla di 6.370.522,22 dollari, offerti da 449.625 utenti, che in media hanno dato poco più di 14 dollari, per portarsi a casa un gran totale di 998 prodotti e aiutare le persone che stanno soffrendo a causa della guerra.

La pagina del bundle è ancora raggiungibile a questo indirizzo, ma non è più possibile fare offerte. Come già riportato, i soldi raccolti saranno divisi tra due organizzazioni: l'International Medical Corps, che fornisce assistenza medica gratuita nella regione; e Voices of Children, che si occupa di supportare i bambini in questa difficile situazione, oltre ad aiutare i rifugiati in vari modi.

Come hanno sottolineato gli organizzatori del bundle, dei quasi mille prodotti, più di seicento non avevano mai fatto parte di bundle, segno che gli sviluppatori sono stati mossi solo da fini umanitari (anche perché non ci guadagnano niente, né in termini economici, né in quelli di visibilità, visto che è difficile risaltare in mezzo a così tanti prodotti).