Offerte Amazon: Uncharted Raccolta L'Eredità dei ladri su PS5 in sconto

Le offerte Amazon di oggi ci propongono uno sconto su Uncharted Raccolta L'Eredità dei Ladri in versione PS5. Lo sconto è del 22%, ovvero di 11€. Il prezzo pieno della versione PS5 di Uncharted Raccolta L'Eredità dei Ladri è 50.99€. Lo sconto attuale non è il miglior in assoluto mai proposto su Amazon, ma è di pochi euro superiore. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon.

Ricordiamo che Uncharted Raccolta L'Eredità dei Ladri include una versione rimasterizzata di Uncharted 4 Fine di un Ladro e Uncharted L'eredità perduta. I due capitoli sono usciti originariamente su PlayStation 4. Questa versione migliora risoluzione, frame rate, caricamenti e supporta il feedback aptico e i grilletti adattivi del DualSense, oltre a introdurre l'Audio 3D.

Nella nostra recensione vi abbiamo spiegato che "Uncharted: Raccolta L'Eredità dei Ladri è un pacchetto assolutamente imperdibile per chiunque debba ancora cimentarsi con l'ultima avventura di Nathan Drake e con l'espansione con protagoniste Chloe Frazer e Nadine Ross. Parliamo di due gioielli: giochi in grado di stabilire nuovi standard all'interno del filone action adventure e di coinvolgerci fin dalle prime battute grazie a una narrazione eccellente e a un gameplay solidissimo. La modalità a 60 fps su PS5 si pone come il modo migliore per godere di queste esperienze, tanto da tentare fortemente anche chi le ha già portate a termine: se possedete uno dei due titoli, effettuare l'aggiornamento potrebbe rivelarsi l'investimento migliore che abbiate fatto negli ultimi tempi."

Vi segnaliamo inoltre che è disponibile il Canale Telegram dedicato alle Offerte di Multiplayer.it. Seguitelo per essere sempre aggiornati sulle ultime offerte selezionate dalla nostra redazione!

Nate, Sully e Sam da Uncharted Raccolta L'Eredità dei Ladri

Questa notizia include un link con affiliazione ad Amazon che può fruttare una commissione a Multiplayer.it.