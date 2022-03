Hogwarts Legacy sarà doppiato in italiano? La risposta arriva dal video ufficiale su YouTube

Hogwarts Legacy sarà doppiato in italiano. Ad confermarlo è stata Warner Bros. stessa nella descrizione della versione italiana del video di gameplay mostrato ieri sera in occasione dell'ultimo State of Play, disponibile su YouTube.

Leggiamo la descrizione ufficiale, con evidenziata la parte in cui si parla del doppiaggio:

Hogwarts Legacy è pervaso da una coinvolgente magia che pone i giocatori al centro della loro avventura. Nei panni di uno studente del quinto anno con la rara capacità di dominare un'antica e potente magia, i giocatori vivranno storie inedite e potranno imbarcarsi in un viaggio pericoloso alla scoperta di una verità nascosta del mondo magico. Nel corso dell'avventura svilupperanno le abilità del proprio personaggio imparando a padroneggiare potenti incantesimi, preparando pozioni e raccogliendo piante magiche mentre affrontano nemici letali. Lungo il percorso, conosceranno nuovi amici che potranno accompagnarli, interagiranno con i professori della scuola e sfideranno minacce che potrebbero mettere a repentaglio il futuro delle persone con abilità magiche.

Il gioco finale sarà completamente doppiato in italiano

Quindi chi non conosce l'inglese o qualche altra lingua più frequentata della nostra, sarà felice di ascoltare in rime sparse il suono di parole che gli sono comprensibili.