Leggende Pokémon Arceus: update 1.1.1 disponibile, ecco la patch note dell'aggiornamento

È ora disponibile l'update 1.1.1 di Leggende Pokémon Arceus, il gioco di ruolo a mondo aperto di Game Freak e Nintendo, disponibile in esclusiva su Nintendo Switch. Vediamo i dettagli di questo aggiornamento tramite la patch note ufficiale.

La patch note dell'update 1.1.1 di Leggende Pokémon Arceus recita: "Risolto un problema che, in presenza di certe condizioni, impediva al giocatore di ottenere lo Shiny Charm anche se i requisiti erano stati raggiunti. Dopo l'update, i giocatori che si sono imbattuti in questo problema possono ottenere lo Shiny Charm parlando con il Professor Laventon nella Galaxy Hall al Villaggio Giubilo, sempre che abbiano raggiunti i requisiti."

Questo è tutto quello che viene indicato nella patch note dell'update 1.1.1 di Leggende Pokémon Arceus. Come sempre, è possibile che vi siano correzioni minori non indicate nelle informazioni ufficiali.

Il villaggio Giubilo di Leggende Pokémon Arceus

Leggende Pokémon Arceus è il più recente capitolo della serie Pokèmon e si è rivelato un successo, anche grazie a una serie di modifiche alla formula originale, che vanno dal passaggio a un mondo aperto, a un nuovo sistema di cattura e a un sistema di combattimento rinnovato con nuove capacità.

A fine 2022, sarà disponibile anche una nuova generazione Pokémon: Scarlatto e Violetto. Anche quest'ultimo sarà un open world senza caricamenti tra la città e le aree selvagge.