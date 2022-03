Stadia: arrivano le prime versioni di prova dei giochi, provabili senza account

Stadia ha lanciato il primo pacchetto di versioni di prova dei giochi, accessibili gratuitamente e senza la necessità di avere un account Stadia o Google. Tutto ciò che bisogna fare è andare sulla pagina dei giochi e cliccare sul tasto di avvio della prova, che ha una durata variabili a seconda del titolo.

Vediamo l'elenco dei primi giochi disponibili e la durata della prova:

Grime - giocabile per 120 minuti

MotoGP 21 - giocabile per 60 minuti

Risk or Rain 2 - giocabile per 60 minuti

SteamWorld Dig 2 . giocabile per 30 minuti

The Jackbox Party Pack 8 - giocabile per 30 minuti

Ys IX: Monstrum Nox - giocabile per 120 minuti

PAW Patrol: Il film Adventure City chiama - giocabile per 30 minuti

Tutto ciò che vi resta da fare per provarli è andare sulla pagina principale dello store di Stadia e cercare i singoli giochi, in attesa che l'interfaccia venga aggiornata e consenta di trovarli in modo più rapido.

In chiusura, specifichiamo che non stiamo parlando di demo, ma proprio delle versioni complete dei giochi. Infatti, chi dopo la prova volesse acquistarle, potrebbe continuare a giocare dal punto esatto in cui è arrivato.

Per il resto vi ricordiamo che Stadia è una piattaforma di cloud gaming in cui è possibile acquistare i singoli giochi o abbonarsi per accedere a un pacchetto di titoli gratuiti e ad altri vantaggi.