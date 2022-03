Steam: i saldi di Electronic Arts consentono di portarsi a casa grossi titoli a prezzi irrisori

Tutti i titoli di Electronic Arts sono in saldo su Steam, con degli sconti davvero incredibili che consentono di portarsi a casa grossi titoli a prezzi davvero irrisori. Nel caso voleste recuperare qualcosa del catalogo dell'editore americano, questo è il momento giusto per farlo.

Ad esempio potete acquistare Mass Effect Andromeda per 4,79€, ossia con uno sconto sul prezzo base dell'84%. Oppure Dragon Age: Origins a 1,99€, con uno sconto del 90%, Dragon Age 2 a 1,99€, con uno sconto del 90%, Dragon Age Inquisition a 5,99€, con uno sconto dell'85%, Mirror's Edge Catalyst a 1,99€, con uno sconto del 90%, Need for Speed Most Wanted a 4,99€, con uno sconto del 75%, Dirt Rally 2.0 a 4,99€, con uno sconto del 75%, Star Wars Jedi: Fallen Order a 9,99€, con uno sconto del 75%, FIFA 22 a 19,79€, con uno sconto del 67% e tante altre offerte ancora.

Insomma, il consiglio è di andare a dare uno sguardo alla pagina dei saldi di Electronic Arts, perché sicuramente troverete qualcosa che faccia al caso vostro. Attenzione, perché le offerte termineranno il 28 marzo 2022, quindi avete tempo fino a quel giorno per usufruirne.