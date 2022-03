Magic The Gathering Secret Lair x Street Fighter, preordine e data di uscita del cross-over

Magic: The Gathering Secret Lair x Street Fighter è un bundle di carte collezionabili di Wizards of the Coast che proporrà otto famosi e amati personaggi del picchiaduro di Capcom in versione Magic The Gathering. La data di uscita è il 29 luglio 2022 e, tramite il sito ufficiale, è disponibile il preorder.

Potete trovare il preorder di Magic: The Gathering Secret Lair x Street Fighter a questo indirizzo. La Foil Edition costa 54.99€. La versione non foil costa invece 44.99€.

Magic: The Gathering Secret Lair x Street Fighter

I personaggi inclusi in questo bundle sono: Honda, Ryuu, Ken, Blanka, Chun-Li, Dhalsim, Guile e Zangief. Saranno poi introdotte anche alcune abilità uniche, come il Multikicker di Chun-lie.

La descrizione ufficiale recita: "Arriva un nuovo sfidante! I leggendari guerrieri di Street Fighter sono pronti a suonarsele in Magic: The Gathering. Affronta i tuoi avversari con una carta per ognuno degli otto personaggi giocabili di Street Fighter II. Con questi combattenti nel tuo mazzo o nella tua collezione, Shadaloo ha le ore contate."