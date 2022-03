Elden Ring: update 1.04 disponibile il 18 marzo 2022, ecco il peso su PC e console

A stretto giro dopo l'update 1.03, FromSoftware ha pubblicato un nuovo aggiornamento per Elden Ring. Parliamo dell'update 1.04, di cui conosciamo il peso in versione PC e in versione console. Ecco i dettagli.

Prima di tutto, sappiamo che l'update 1.04 di Elden Ring pesa 14 MB in versione PC Steam e 98 MB in versione PlayStation. Non abbiamo dettagli sulla versione Xbox, ma è credibile che si tratti di un file di aggiornamento di dimensioni simili. Come potete vedere, si tratta di una patch minore, di piccole dimensioni.

Un luogo di grazie di Elden Ring

Non abbiamo informazioni ufficiali riguardo alle modifiche introdotte da questa patch, per il momento. Supponiamo però che l'update 1.04 serva più che altro a risolvere qualche piccolo problema, magari legato all'aggiornamento 1.03. Le dimensioni, dopotutto, sono veramente minime. Non mancheremo di aggiornavi se saranno pubblicate informazioni più dettaglia tramite una patch note ufficiale.

