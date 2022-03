Elden Ring: giocatore ottiene 86 milioni di rune con un'invasione e decide di ripartire da capo

Un giocatore di Elden Ring, dopo aver invaso e sconfitto un altro giocatore, ha ottenuto 86 milioni di rune, la valuta necessaria per salire di livello e comprare oggetti nel gioco. Sconvolto dalla cosa, ha deciso di ripartire da capo con un nuovo personaggio.

Tramite Reddit, come potete vedere qui sotto voi stessi, l'utente Fixo2 ha condiviso un'immagine che conferma che il suo personaggio ha ottenuto circa 86 milioni di rune. Per darvi un punto di riferimento, per salire di livello (dall'80 all'81) servono meno di 40.000 rune. Capite bene che questi 86 milioni avrebbero permesso al giocatore di Elden Ring di diventare molto forte, alzando molte statistiche a livelli da endgame e oltre.

Cosa ha fatto il giocatore di Elden Ring in questione? Ha deciso di comprare tutti i frammenti da forgiatura a disposizione per potenziare le armi e tenersi in saccoccia le rune rimaste, in attesa di attivare un NG+ in questa partita. Nel frattempo, però, ha deciso di cominciare da capo una nuova partita, poiché nella prima non aveva più senso andare a caccia di rune e non si sentiva spinto a giocare.

Si tratta di una soluzione un po' estrema, soprattutto considerando che aveva un personaggio all'80, ovvero non era certo nelle fasi iniziali di gioco. Voi cosa avreste fatto? Avreste speso tutto dai mercanti? Avreste buttato le rune per non cadere in tentazione? Oppure avreste messo un sacco di livelli su tutte le statistiche e avreste vinto facilmente ogni scontro?

