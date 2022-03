Elden Ring: video del PETA ci mostra 5 cose da fare nell’Interregno rispettando gli animali

L'ente People for te Ethical Treatment of Animals (PETA) ha pubblicato su Twitter un video di Elden Ring che mostra, ironicamente, 5 cose da fare nell'Interregno con il massimo rispetto per gli animali, anche quando si tratta di gamberetti giganti che vogliono ucciderci brutalmente.

Il video, che potrete visualizzare nel tweet qui sotto, è un modo per proporre in modo scherzoso una delle campagne di sensibilizzazione dell'ente a favore dei diritti animali e indirettamente una frecciatina all'opera di FromSoftware che come di certo saprete include varie specie animali, più e meno innocue, che possiamo uccidere. Tuttavia a differenza di tante altre campagne di sensibilizzazione legate ai videogiochi, quantomeno stavolta i toni del PETA sono più pacati e tutto sommato il filmato si lascia guardare con leggerezza, cogliendone l'ironia di fondo.

Come possiamo vedere, tra le 5 cose migliori che possiamo fare nell'Interregno rispettando i diritti degli animali ci sono passeggiate lungo al lago assieme a dei cani (inferociti, probabilmente con la rabbia), persuadere un mercenario a non abusare di un cavallo (disarcionandolo la violenza), ammirare la fauna locale da una distanza sicura e rispettosa (e nel caso degli orsi runici ve lo consigliamo anche noi).

Rimanendo in tema con Elden Ring, i giocatori sui social si stanno lamentando delle icone di stato, dato che il gioco non spiega a cosa servono di preciso.