The Umbrella Academy Stagione 3: data di uscita svelata da Netflix

Netflix a svelato ufficialmente la data di uscita di The Umbrella Academy Stagione 3. La serie TV sarà disponibile a partire dal 22 giugno 2022. Inoltre, l'editore ha pubblicato un teaser trailer della nuova stagione.

Netlifx ha condiviso, tramite l'account ufficiale Twitter della serie TV, la data di uscita di The Umbrella Academy Stagione 3. Grazie al tweet possiamo vedere anche il teaser. Eccolo qui sotto.

Il breve teaser mostra i fratelli Hargreeves (interpretati da Elliot Page, Tom Hopper, Robert Sheehan, Aidan Gallagher, Emmy Raver-Lampman, e David Castañeda) che si scontrano con la Sparrow Academy.

Chi è la Sparrow Academy? Per il momento non abbiamo dettagli precisi, ma chi ha visto il finale della seconda stagione avrà già qualche informazione a riguardo. Il nuovo team sarà composto dai seguenti attori e attrici: Justin Cornwell, Britne Oldford, Jake Epstein, Genesis Rodriguez, Cazzie David, e Justin H. Min.

The Umbrella Academy segue le vicende dei fratelli Hargreeves, sette bambini con abilità uniche che sono adottati da un miliardario eccentrico e sono stati addestrati per diventare un team di supereroi. Ora, da adulti, sono andati per la propria strada ma vengono riuniti dalla morte del padre.

