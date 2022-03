Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin, primi voti positivi ma con alcune eccezioni

L'embargo sulle recensioni di Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin è scaduto e sono emersi in rete i primi voti per il gioco prodotto da Square Enix, generalmente positivi pur al netto di alcune clamorose eccezioni.

Ovviamente, vi abbiamo proposto anche la nostra recensione di Stranger of Paradise Final Fantasy Origin, tramite la quale vi abbiamo spiegato che "Stranger of Paradise alterna elementi piuttosto buoni ad altri meno riusciti, offre un'esperienza originale per il pubblico di appassionati di Final Fantasy ma fallisce nel lasciare il segno al punto da far sperare in un seguito. Dall'unione tra la serie Square Enix e il team dietro Nioh ci si poteva aspettare indubbiamente di più, ma rimaniamo comunque alla porta, curiosi di scoprire se il publisher giapponese vorrà portare avanti questo tipo di esperimenti. Con la speranza che le risorse messe in gioco e il tempo dedicatogli possano portare alla luce prodotti capaci di conquistare in tutte le loro parti."

Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin, i voti della stampa internazionale



Multiplayer.it - 7,0

Destructoid - 8,5

Noisy Pixel - 8,5

Wccftech - 8,2

IGN - 8

God is a Geek - 8

GameGrin - 8

GamesBeat - 8

Player 2 - 7,5

Stevivor - 6,5

Push Square - 6

NME - 2

A pochi giorni dal lancio della demo di Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin, sembra dunque che Team Ninja abbia fatto un buon lavoro con questo spin-off, sebbene saltino all'occhio alcune valutazioni.

Quella di NME, in particolare: la testata ha assegnato al titolo un misero 2/10, definendo l'esperienza un casino (anzi, pardon: un CAOS) a causa di un gameplay che quando funziona va benissimo, ma non risulta essere sufficientemente divertente per tutta la durata della campagna.

Be', quantomeno in questo caso il giudizio non è stato dato per via di una figura paterna poco amorevole, come accaduto a God of War su Siliconera.