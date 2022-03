Super Smash Bros.: Sakurai lavora a un nuovo progetto, ma forse non è un videogioco

Dopo una periodo di pausa preso al termine del ricco supporto post-lancio di Super Smash Bros. Ultimate, Masahiro Sakurai è tornato a lavorare e si sta già occupando di un progetto inedito. Tuttavia la sua nuova mansione potrebbe non avere nulla a che fare con lo sviluppo dei videogiochi.

Come riporta GoNintendo, Sakurai ha suggerito in un'intervista con Famitsu di essere già al lavoro sul suo prossimo progetto, ma usando parole criptiche, che sembrano suggerire che da ora in poi il creatore di Super Smash Bros si occuperà di mansioni differenti rispetto allo sviluppo di videogiochi.

"Sono stato via per un po' ormai, ma sto lavorando a qualcosa", ha detto Sakurai. "Potreste vedermi nel prossimo futuro in un luogo che non ha nulla a che fare con la produzione di videogiochi. Potreste o non potreste vedermi per nulla. Io spero di rivedervi in futuro. Vi ringrazio per il vostro tempo."

Masahiro Sakurai

In realtà le parole di Sakurai non sorprendono più di tanto. Chi ha buona memoria ricorderà che in passato ha affermato di aver pensato più volte di abbandonare i videogiochi e che Super Smash Bros. Ultimate potrebbe essere il suo ultimo gioco.

Si tratterebbe sicuramente di un brutto colpo per i fan del picchiaduro di Nintendo, con lo stesso Sakurai che crede fermamente che senza di lui la serie non possa avere futuro.