Bungie potrebbe avere in cantiere quattro nuovi progetti differenti

Bungie potrebbe essere al lavoro su ben quattro nuovi progetti differenti, con lo studio di Destiny 2 che sta assumendo oltre un centinaio di nuovi sviluppatori per riuscire a lavorare su tutti contemporaneamente.

Come riporta TweakTown, sul sito ufficiale di Bungie sono disponibili ben 113 posizioni lavorative, dalle quali si possono intuire o quantomeno ipotizzare i piani della casa di sviluppo, ora parte dei PlayStation Studios di Sony, per i prossimi anni.

Il primo progetto, quello più scontato, riguarda Destiny. Bungie in passato ha affermato che non vuole pubblicare un terzo capitolo, ma piuttosto continuare ad espandere il secondo, dunque sulla base delle descrizioni di alcune candidature aperte è lecito aspettarsi una nuova espansione. Inoltre, il posto come Product Manager suggerisce il lancio del gioco in Cina con localizzazione in mandarino.

29 posizioni aperte invece riguardano giochi non ancora annunciati. Alcuni degli annunci lavorativi parlano di uno o più progetti differenti in fase di incubazione, ovvero con il team che è ancora deve definire il concept prima di entrare in pre-produzione. Una delle posizioni aperte parla di un titolo "sandbox online come mai realizzato da Bungie". TweakTown fa notare che una parte delle candidature parla di "progetti non ancora annunciati", mentre altre no, e che quindi sembrerebbero esserci almeno due giochi differenti in fase di incubazione.

Il grafico di TweakTown allegato al report sui possibili progetti in sviluppo presso gli studi di Bungie

Ci sono inoltre 8 posizioni di lavoro che parlano, come già riportato in una precedente notizia, di un action in terza persona incentrato sul multiplayer PvP. Infine, per quanto non si tratti di un progetto legato a un videogioco, tra i piani di Bungie c'è anche quello di pubblicare autonomamente le proprie produzioni e sta aprendo una filiale ad Amsterdam per raggiungere questo obiettivo.

Ovviamente prendete il tutto con le pinze, dato che stabilire il numero di progetti in lavorazione presso gli studi di Bungie basandosi solo su degli annunci di lavoro non è proprio una scienza esatta.