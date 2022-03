Gran Turismo 7 VS Forza Motorsport 7, video mette a confronto i giochi su PS5 e PC

Gran Turismo 7 è stato messo a confronto con Forza Motorsport 7 da ElAnalistaDeBits, con un video che cerca di evidenziare le differenze fra i due racer catturando immagini e sequenze rispettivamente da PS5 e PC.

Quando il giornalista Destin Legarie ha dichiarato che Gran Turismo 7 è migliore di Forza Horizon 5 per alcuni aspetti, molti hanno giustamente fatto presente che il paragone non aveva senso per via del fatto che si tratta di titoli dalle prerogative differenti.

In attesa del debutto del prossimo Forza Motorsport, ElAnalistaDeBits ha dunque pensato di utilizzare l'ultimo episodio della serie Microsoft, pubblicato nell'ormai lontano 2017, per un confronto con il gioco di Polyphony Digital.

L'unica "accortezza", se così vogliamo definirla, è stata quella di utilizzare la versione PC di Forza Motorsport 7, con le impostazioni grafiche su ultra, al fine di colmare almeno in parte l'inevitabile gap tecnologico fra le due produzioni, separate come detto da un intervallo di cinque anni.

Le sensazioni sono contrastanti, ci sono senza dubbio degli elementi che il racer di Turn 10 riesce a esprimere meglio nonostante sia molto più datato, vedi i riflessi sul parabrezza interno e la resa della pioggia, mentre come resa generale GT7 appare in qualche modo più vivo. Voi come la vedete?