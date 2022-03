Stranger of Paradise Final Fantasy Origin: preordine Amazon disponibile per poco, PS4, PS5 e Xbox

È possibile di eseguire il preordine Amazon di Stranger of Paradise Final Fantasy Origin. Il prezzo è 74.99€. Stranger of Paradise Final Fantasy Origin sarà pubblicato su Xbox One, Xbox Series X|S, PlayStation 4 e PS5 il 18 marzo 2022. Ricordiamo che le versione Xbox One, Xbox Series S e Xbox Series X sono sullo stesso disco. Il preordine sarà quindi disponibile per pochi giorni. È ancora valida anche la prenotazione a prezzo minimo garantito, ovvero la possibilità di pagare il prezzo più basso apparso su Amazon dal momento del preordine al momento della spedizione/pagamento.

Stranger of Paradise Final Fantasy Origin è un gioco di ruolo d'azione nel quale controlliamo Jack e un gruppo di alleati che vogliono sconfiggere Chaos. Potremo giocare in co-op online. Il gioco è sviluppato da Team Ninja, autori di Nioh. Potremo equipaggiare varie armi e armature, a seconda del Job scelto, il quale offrirà anche abilità uniche.

Jack, protagonista di Stranger of Paradise Final Fantasy Origin

