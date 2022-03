Bungie: la nuova IP potrebbe essere un action PvP in terza persona, stando a degli annunci

Stando agli annunci di lavoro pubblicati da Bungie sul suo sito ufficiale, uno dei giochi a cui sta lavorando lo studio potrebbe essere una nuova IP di stampo action in terza persona incentrata sul PvP, ovvero sul multiplayer competitivo.

Come riporta TGP, i due annunci in questione mezionano tra i requisiti graditi "esperienza lavorativa su giochi d'azione in terza persona incentrati sul personaggio giocante (platform, isometrici, ecc.)" e "familiarità con il panorama di gioco competitivo/esport".

La posizione aperta come contract level designer richiede che il candidato si occupi della "ideazione, progettazione e di prototipizzare rapidamente i layaout di mappe e dei design di livelli in engine", nonché "esperienza di costruzione e iterazione a livello multiplayer per un gioco PvP". Insomma tutti indizi che sembrerebbero suggerire per l'appunto un gioco in terza persona di stampo action con forte accento sul PvP, ma ovviamente sono solo speculazioni.

Sappiamo che Bungie al momento sta lavorando a molteplici progetti, tutti ancora avvolti nel mistero, e al tempo stesso sta supportando attivamente Destiny 2 con nuovi contenuti, come ad esempio la massiccia espansione La Regina dei Sussurri. Tuttavia è difficile dire quando lo studio deciderà di sbottonarsi sui giochi in cantiere.