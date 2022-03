Exoprimal: il produttore di Dino Crisis conferma di essere coinvolto col gioco PS4 e PS5

Hiroyuki Kobayashi, che ha lavorato sia su Dino Crisis - come planner - che su Dino Crisis 2 e 3 - come produttore -, ha confermato il proprio coinvolgimento con lo sviluppo di Exoprimal. Parliamo del nuovo gioco a tema dinosauri di Capcom, annunciato al più recente State of Play.

Hiroyuki Kobayashi non ha precisato quale sia il suo ruolo all'interno del team che si sta dedicando a Exoprimal. L'uomo ha semplicemente condiviso tramite Twitter una lista dei progetti ai quali si sta dedicando. È quindi possibile che Exoprimal sia quello al quale dedica meno tempo. Per il momento, però, non possiamo saperlo con certezza.

Una scena di battaglia di Exoprimal

Exoprimal sarà un gioco ben diverso da Dino Crisis. Si tratterà di un gioco d'azione cooperativa e competitiva. La modalità principale sarà una 5 vs 5 "Dino Survival" nella quale i giocatori dovranno eliminare un'orda di dinosauri mentre competono per il completamente di obiettivi. Questi ultimi saranno dinamici, per garantire la massima varietà. Vi sarà una trama, ma sarà raccontata tramite il mondo di gioco, più che tramite filmati ed eventi.

Exoprimal sarà pubblicato nel 2023 su PS4 e PS5. Potete vedere il trailer di annuncio qui.