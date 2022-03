Gran Turismo 7: i problemi ai server riaccendono la polemica sull'obbligo di stare sempre online

Il prolungato malfunzionamento dei server di Gran Turismo 7 ha riacceso la polemica sull'obbligo di essere sempre collegati a internet per giocare anche le modalità single player. Di fatto i giocatori, sia della versione PS4, sia di quella PS5, si sono ritrovati nell'impossibilità di accedere al gioco, anche per le modalità che teoricamente non richiederebbero alcuna connessione. Il problema è chiaro: è impossibile giocare con qualcosa che si è regolarmente acquistato e che non ha senso sia messo dietro a un simile muro.

La polemica considera anche il fatto che Gran Turismo 7 è sul mercato da pochissimo tempo, quindi i molti acquirenti ci stanno ancora giocando attivamente, dopo aver speso una cifra importante, soprattutto su PS5, dove costa 80€. Un problema simile a così stretto giro dal lancio è quindi particolarmente fastidioso e sentito.

Se vogliamo, ad aggiungere benzina sul fuoco c'è anche il fatto che il problema è nato dalla patch 1.07, quella che ha modificato i premi di alcune gare così da rendere più lungo il tempo necessario per acquistare le auto usando solo moneta accumulata giocando. Insomma, si tratta di un cocktail effettivamente esplosivo, che ha acceso non poco la comunità.

Molti si chiedono anche cosa ne sarà del gioco quando in futuro Sony spegnerà i server. La versione contenuta sul disco sarà di fatto inutilizzabile. Paradossalmente un domani si potrà continuare a giocare a Gran Turismo 1 ma non al 7, sempre che Polyphony non faccia qualcosa in merito.