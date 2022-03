Tencent batte ancora Sony e Microsoft, compagnia numero uno per ricavi nei videogiochi

Dal recente meeting finanziario di Tencent è emerso, senza troppa sorpresa, che il colosso cinese è ancora la compagnia numero uno per ricavi nel mondo dei videogiochi, battendo dunque le note concorrenti Sony, Microsoft e Nintendo in quest'ordine.

Come riferito dall'analista di mercato Daniel Ahmad, i ricavi totali di Tencent ammontano nel 2021 a 32,38 miliardi di dollari, incrementati del 9,9% rispetto all'anno precedente, con una crescita spinta dagli incrementi nel mercato mobile e in quelli esteri.



In particolare, alcuni elementi chiave di questo successo sono PUBG Mobile, Valorant, Brawl Stars e Clash of Clans, confermandosi dunque dei veri e propri colossi del mercato videoludico, tra mobile e oltre, funzionando molto bene sia in Asia che nel resto del mondo.

Questo porta Tencent ad essere ancora la compagnia numero uno al momento per ricavi dai videogiochi, in maniera poco sorprendente se si pensa alle dimensioni che ha raggiunto il colosso cinese in questi anni. A seguire troviamo Sony con 24,87 miliardi di dollari di ricavi nel 2021, Microsoft con 16,28 miliardi e Nintendo con 15,3 miliardi.

Quest'ultima guida però il terzetto in termini di introiti operativi con 5,4 miliardi di dollari, superando Sony con 2,63 miliardi, mentre Microsoft non specifica questo dato per quanto riguarda il settore dei videogiochi.